«Моди и Путин стоят бок о бок»: Индийские СМИ обсуждают баннеры RT

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Крупнейшие СМИ Индии обсуждают баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике.
Так, NDTV пишет, что реклама RT, которая размещена в Дели, направлена на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.
Тем временем телеканал News18 сообщает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.
Англоязычное индийское издание Hindustan Times также подготовило отдельный мини-сюжет, в котором назвала плакаты RT «эффектными». А аналитический портал Moneycontrol обратил внимание, что баннеры появились на фоне начавшихся обсуждений по окончанию конфликта на Украине.
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«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин стоят бок о бок, провозглашая: "Индия — Россия: движущие силы глобальных перемен"», — приводит RT выдержку из материала NDTV.
Тем временем телеканал News18 сообщает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.
«Реклама RT со слоганом «Реформируйте то, как вы смотрите новости» тонко намекает: "Смотрите на мир через призму России"», — сообщает телеканал.
Англоязычное индийское издание Hindustan Times также подготовило отдельный мини-сюжет, в котором назвала плакаты RT «эффектными». А аналитический портал Moneycontrol обратил внимание, что баннеры появились на фоне начавшихся обсуждений по окончанию конфликта на Украине.
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Элина Позднякова