Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по искусственному интеллекту, проходящему в Париже, проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди и не пожал ему руку. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.
Тем временем Макрон пожал руки другим участникам саммита, которые находились рядом с Моди, и даже обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Конференция по вопросам ИИ проходит 10-11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие представители более чем 80 стран, в том числе и лидеры государств.
Напомним, министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ.
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Конференция по вопросам ИИ проходит 10-11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие представители более чем 80 стран, в том числе и лидеры государств.
Напомним, министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ.
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Элина Позднякова