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Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по искусственному интеллекту, проходящему в Париже, проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди и не пожал ему руку. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.
Тем временем Макрон пожал руки другим участникам саммита, которые находились рядом с Моди, и даже обменялся поцелуями с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Конференция по вопросам ИИ проходит 10-11 февраля в Париже. В мероприятии принимают участие представители более чем 80 стран, в том числе и лидеры государств.



Напомним, министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявлял, что Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ.

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Стало известно, что Трамп звонил Путину несколько раз
Pravda.Ru: звонков между Путиным и Трампом было несколько
11 февраля 2025, 15:17

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом было несколько, однако первичная инициатива исходила из США. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Беседы глав государств, как отмечается, длились долго.
«По данным источников Pravda.Ru в дипломатических кругах: звонков было несколько; первичная инициатива была за Трампом; разговоры были долгими, но «без печенегов, Трамп компетентен в исторических подоплеках» — имеется в виду лекция Владимира Путина об истории России во время интервью Такеру Карлсону в прошлом году», — отмечает издание.
Вместе с тем в своей соцсети Truth Social Трамп сделал репост статьи с высказыванием Путина о том, что президент США быстро наведет порядок в отношениях с Европой, и она «встанет у ноги хозяина», сообщают argumenti.ru. Российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отмечал, что европейские элиты пытались повлиять на результат выборов в Штатах, боролись с Трампом, но тот все равно победил, что вызвало у них растерянность.
«В интервью Зарубину Владимир Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ США при бывшем главе Белого дома Джозефе Байдене. Как отметил Путин, европейским элитам больше нравился Байден, так как у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо», — говорится в материале.
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В России увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде
11 февраля 2025, 09:01

Фото: istockphoto/ANGHI

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о планах внести законопроект, который предполагает увеличение штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам Картаполова, законопроект может быть представлен в нижнюю палату парламента уже на следующей неделе. Он отметил, что новые штрафные меры должны быть достаточно ощутимыми для граждан, чтобы они осознали серьезность данного проступка.

Инициатива направлена на улучшение учета граждан, что особенно важно в условиях текущей военно-политической ситуации. В случае принятия, законопроект может значительно изменить подход к регистрации перемещений граждан и повысить ответственность за несообщение о смене места жительства.

Дальнейшие детали законопроекта и размеры предполагаемых штрафов будут уточнены в ходе обсуждений в Госдуме.

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#законопроект
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AP: В штате Юта ввели ограничения на жилье для студентов-трансгендеров*
11 февраля 2025, 05:12

Фото: iStock/Rafa Jodar

В штате Юта введены ограничения на проживание студентов-трансгендеров* в общежитиях. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно новому законопроекту, учащимся-трансгендерам* запрещено жить в общежитиях, соответствующих их «гендерной идентичности». Таким образом, например, теперь биологические мужчины не будут проживать в женских общежитиях, даже если «ощущают себя девушкой».

Эту меру одобрила Палата представителей штата после бурных дебатов в Сенате, где один из республиканцев заявил, что если трансгендеры* не вписываются, то это их собственная вина.

Ранее «Радио 1» передавало про то, как обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего.

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Трамп ввёл новые пошлины на сталь и алюминий без исключений
Reuters: Трамп ввел пошлины в 25% на поставки стали и алюминия в США
11 февраля 2025, 03:27

Фото: iStock/SonerCdem

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в страну. Как сообщает агентство Reuters, решение, объявленное в понедельник, не предусматривает исключений.
«Тарифы на сталь и алюминий (...) положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки», — сказал журналистам торговый советник Трампа Питер Наварро.
Ранее, 9 февраля, Трамп анонсировал планы по таким мерам, а 31 января заявил о намерении ввести пошлины также на чипы, нефть, газ и медь, не уточнив, какие страны будут затронуты.

Ранее сообщалось, что датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии. С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification. Авторы проекта оценили стоимость операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».

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#импорт
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Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»
10 февраля 2025, 22:21

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

В конце января в Сеть попало видео со съемок фильма «Анора», на котором актер Юра Борисов танцует под песню «Молния» Димы Билана. Ролик привлек внимание самого певца.
«Позвольте мне предположить, что [на видео] не только [Юра Борисов] танцевал под эту песню. Хочется подчеркнуть, что нашу русскую душу, ее необъятность он очень наглядно, постоянно и бесконечно демонстрирует. Тем самым заражает хорошим настроением и съемочную группу, и всех окружающих даже на другом континенте», — обратил внимание исполнитель в беседе с Super.

Дима Билан подчеркнул, что актер напомнил ему себя на старте карьеры. Исполнитель хита «Молния» передал Борисову привет и пожелал ему не сойти с верного пути.

«Я вел себя таким же образом, когда захватывал этот мир, ездил по мероприятиям, летал по всей планете. Есть в нем какая-то непосредственность, которая цепляет людей», — отметил Дима Билан.

Певец считает, что как раз искренность и неподдельная радость хорошо «расходится по соцсетям».

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