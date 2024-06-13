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Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский заявил, что Россия в настоящее время является надеждой мира.
«Россия теперь является надеждой всего мира, потому что Россия защищает и сохраняет традиционные ценности, которые были когда-то европейскими ценностями, теперь они являются уже ценностями нового творящегося мира», — пояснил в беседе с RT Чарногурский.
До этого ВОЗ в своём докладе о «детерминантах неинфекционных заболеваний в Европе» назвала причины смерти 2,7 млн европейцев (24,5% от общей смертности). Как передают argumenti.ru, основными причинами смерти почти 3 млн граждан стали табак, алкоголь, пища глубокой переработки и ископаемое топливо.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
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