Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко выразил опасения по поводу «гей-национализма» в России, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) под названием «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития». Трансляция мероприятия велась на официальном сайте форума.
Свириденко сообщил, что министерство юстиции установило наличие международного общественного движения ЛГБТ* на территории России с 1984 года. В связи с этим в 2023 году был подготовлен иск в Верховный суд о запрете данного движения, который был удовлетворен. Он отметил, что это движение распространяло деструктивную идеологию, подрывающую семейные ценности и угрожающую демократическим принципам в стране.
Свириденко также напомнил, что бывший президент США Барак Обама сделал защиту прав сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики, и эту политику продолжил Джо Байден, который рекомендовал укреплять лидерство США в вопросе ЛГБТ*-пропаганды.
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ПМЭФ-2024
Свириденко также напомнил, что бывший президент США Барак Обама сделал защиту прав сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики, и эту политику продолжил Джо Байден, который рекомендовал укреплять лидерство США в вопросе ЛГБТ*-пропаганды.
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Артем Кузьмин