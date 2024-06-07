«Политический фарс»: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине

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Мексика и Никарагуа не будут принимать участия в швейцарской конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня.
«Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине. <...> Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — рассказали в российском посольстве Мексики газете «Известия».В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине «политическим фарсом» и также отказалась принять в ней участие. В МИД латиноамериканского государства заявили, что страна никогда не участвовала и не собирается участвовать в мероприятии, цель которого «предъявить России очередной ультиматум», а не прийти к мирному решению.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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