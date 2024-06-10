Китай настаивает на проведении настоящей мирной конференции по Украине

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Китай считает необходимым провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в рамках своего выступления на заседании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Его слова привел МИД КНР.
«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина», — заявил Ван И.
Он уточнил, что мирная конференция должна состояться при равноправном участии конфликтующих сторон с честным обсуждением мирных планов.
Ранее в МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.
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Элина Позднякова