Экс-премьера Эстонии Каллас назначили главой дипломатии Евросоюза

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Об этом она заявила в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.
Политик отметила, что в настоящее время мир находится в эре геополитических противостояний и нестабильности. В связи с этим, внешняя политика Евросоюза и политика его безопасности должны определяться с пониманием нынешних событий.
Каллас вступит в должность 1 ноября.
Напомним, что кандидатов на высшие посты в евроинституты утвердили в июне лидеры европейских государств на саммите в Брюсселе. На пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, экс-премьера Эстонии Кайю Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а Урсулу фон дер Ляйен утвердили на второй срок во главе ЕК.
Читайте также:
Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты
В Евросоюзе согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО
Каллас вступит в должность 1 ноября.
Напомним, что кандидатов на высшие посты в евроинституты утвердили в июне лидеры европейских государств на саммите в Брюсселе. На пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, экс-премьера Эстонии Кайю Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а Урсулу фон дер Ляйен утвердили на второй срок во главе ЕК.
Читайте также:
Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты
В Евросоюзе согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО
Анастасия Чинкова