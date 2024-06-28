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Лидеры Европейского союза 27 июня согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом информирует Франс Пресс, ссылаясь на дипломатические источники.
Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта займет должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии ЕС.
Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает финансов на медучреждения.
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Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает финансов на медучреждения.
«Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! «Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмутился политик.Читайте также:
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Алина Юрчак