В Евросоюзе согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил предварительные итоги восстановительных работ на территории новых регионов РФ с главами регионов, взявших шефство над ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областями, в ходе встречи он отметил регионы-лидеры в этой сфере, в число которых вошла и Московская область, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.