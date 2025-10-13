Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за то, что Ливия финансировала его избирательную кампанию в 2007 году.
Радиостанция RTL сообщает, что Саркози будет находиться в парижской тюрьме Санте. В учреждении есть специальный блок для заключенных, которые требуют особых мер безопасности, однако радиостанция не уточняет, разместят ли там экс-президента.
В понедельник Саркози лично явился в парижский суд, где почти час общался с главой экономической прокуратуры и судьей по исполнению наказаний. После встречи бывший президент покинул здание, не став комментировать ситуацию журналистам.
Адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении своего подзащитного только после его помещения в тюрьму. Апелляционный суд будет рассматривать прошение до двух месяцев. Защита настаивает, что ее клиент не представляет риска для общества и не скроется от правосудия, поэтому в теории Саркози может выйти на свободу еще до католического Рождества.
Пока ни сам экс-президент, ни его юристы публично не говорили о возможном ходатайстве. В конце сентября Саркози заявил газете Le Journal du Dimanche, что готов отправиться в тюрьму и не будет просить президента Макрона о помиловании. Он подчеркнул, что помилование требует признания вины, а себя виновным не считает.
