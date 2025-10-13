Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

13 октября 2025, 21:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за то, что Ливия финансировала его избирательную кампанию в 2007 году.