Суд в Петербурге рассмотрит три дела против рэпера Oxxxymiron*

13 октября 2025, 19:45

Мирон Фёдоров* (Фото: Instagram** @norimyxxxo)

В петербургский суд этой осенью поступили три административных дела в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Фёдоров*). Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.