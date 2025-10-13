Суд в Петербурге рассмотрит три дела против рэпера Oxxxymiron*
В петербургский суд этой осенью поступили три административных дела в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Фёдоров*). Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Фёдорову* инкриминируют нарушение порядка деятельности иностранного агента. Закон обязывает лиц с таким статусом ежегодно предоставлять в контролирующие органы сведения о доходах, имуществе, банковских счетах и расходах. По информации суда, музыкант не выполняет эти требования.
За каждое такое нарушение физическое лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей. Таким образом, по трём делам общая сумма взысканий может достигать 900 тысяч рублей. Мирон Фёдоров* не появляется в публичном пространстве больше года.
Его последнее сообщение датируется мартом 2024 года, где он объявил о переносе тура по состоянию здоровья и пообещал новые даты, но после этого не выходил на связь.
