Достижения.рф

Рютте признал, что Украина не выживет без потока вооружений из США

Генсек НАТО Рютте заявил о зависимости Украины от поставок вооружения из США
Фото: Istock/rarrarorro

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина зависит от масштабных поставок вооружения из США. Своё выступление он сделал 13 октября на Парламентской ассамблее альянса в Любляне. Слова политика приводит РЕН ТВ.



Рютте заявил, что для выживания Украине критически важен крупный поток американских вооружений.

«Украина не выживет без этого огромного потока вооружений из США — как летального, так и нелетального. Этот поток фактически иссяк, и президент Трамп решил снова развернуть его в масштабах, оплачиваемых союзниками», — высказался генсек.
Политик уточнил, что каждый такой пакет военной помощи обходится странам-союзникам в 500 миллионов долларов. К инициативе уже присоединились Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия и Канада. Эти страны планируют выделять до 15 миллиардов долларов в год на поддержку Украины.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании США помочь Китаю.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0