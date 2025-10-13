Рютте признал, что Украина не выживет без потока вооружений из США

13 октября 2025, 19:28

Генсек НАТО Рютте заявил о зависимости Украины от поставок вооружения из США

Фото: Istock/rarrarorro

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина зависит от масштабных поставок вооружения из США. Своё выступление он сделал 13 октября на Парламентской ассамблее альянса в Любляне. Слова политика приводит РЕН ТВ.





Рютте заявил, что для выживания Украине критически важен крупный поток американских вооружений.

«Украина не выживет без этого огромного потока вооружений из США — как летального, так и нелетального. Этот поток фактически иссяк, и президент Трамп решил снова развернуть его в масштабах, оплачиваемых союзниками», — высказался генсек.