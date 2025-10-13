Рютте признал, что Украина не выживет без потока вооружений из США
Генсек НАТО Рютте заявил о зависимости Украины от поставок вооружения из США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина зависит от масштабных поставок вооружения из США. Своё выступление он сделал 13 октября на Парламентской ассамблее альянса в Любляне. Слова политика приводит РЕН ТВ.
Рютте заявил, что для выживания Украине критически важен крупный поток американских вооружений.
«Украина не выживет без этого огромного потока вооружений из США — как летального, так и нелетального. Этот поток фактически иссяк, и президент Трамп решил снова развернуть его в масштабах, оплачиваемых союзниками», — высказался генсек.Политик уточнил, что каждый такой пакет военной помощи обходится странам-союзникам в 500 миллионов долларов. К инициативе уже присоединились Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия и Канада. Эти страны планируют выделять до 15 миллиардов долларов в год на поддержку Украины.
