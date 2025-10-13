Стало известно, зачем украинская делегация отправилась в Вашингтон
Политик Климов: делегация с Украины поехала в США получать указания
Украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы получить прямые указания «глаза в глаза». Так считает поделился член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.
13 октября в Вашингтон направилась украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром страны Юлией Свириденко. Визит продлится до конца недели.
«Для США Киев не является равноправной страной для переговоров, они всегда рассматривали украинцев как своих марионеток. То есть украинская делегация поехала в Вашингтон не советоваться, а получать указания. Видимо, это такие указания, которые было затруднительно давать на расстоянии и потребовали присутствия», — сказал Климов «Газете.Ru».
Он не исключил, что на встрече будет обсуждаться вопрос передачи ракет Tomahawk Киеву, однако сенатор считает, что Украина не получит желаемое оружие.
Тем временем заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил Общественной Службе Новостей, что президент США Дональд Трамп не готов закрывать проект «Украина», суть которого состоит в геополитическом противостоянии Запада с Россией.
«То есть он попытался поиграть в "доброго полицейского" и понял, что системный коллективный Запад, в общем-то, не оставляет ему ничего другого, как играть в "злого полицейского". Соответственно, с этим обстоятельством и связан резкий разворот в его риторике», — пояснил эксперт.
Трамп понял, что ни Украина, ни Европа не планируют идти на уступки, тогда решил сбросить всю вину на Москву, считает Скориков. Специалист не исключил, что в дальнейшем лидер США попытается финансово переложить конфликт на ЕС, а сам «будет сидеть за океаном, жевать попкорн, попивать кока-колу и радоваться, что в Европе очередная война».