Стало известно, зачем украинская делегация отправилась в Вашингтон

13 октября 2025, 19:24

Политик Климов: делегация с Украины поехала в США получать указания

Фото: iStock/ValleraTo

Украинская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы получить прямые указания «глаза в глаза». Так считает поделился член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.





13 октября в Вашингтон направилась украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром страны Юлией Свириденко. Визит продлится до конца недели.





«Для США Киев не является равноправной страной для переговоров, они всегда рассматривали украинцев как своих марионеток. То есть украинская делегация поехала в Вашингтон не советоваться, а получать указания. Видимо, это такие указания, которые было затруднительно давать на расстоянии и потребовали присутствия», — сказал Климов «Газете.Ru».

«То есть он попытался поиграть в "доброго полицейского" и понял, что системный коллективный Запад, в общем-то, не оставляет ему ничего другого, как играть в "злого полицейского". Соответственно, с этим обстоятельством и связан резкий разворот в его риторике», — пояснил эксперт.