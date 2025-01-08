Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала сотрудником Института Маккейна при Университете штата Аризона в США. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что 72-летняя политика стала стипендиатом Киссинджера 2025 году и теперь будет использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и дипломатическому пути развития.
Зурабишвили подчеркнула, что для неё является большой честь получение стипендии Киссинджера, поскольку в настоящее время ведётся борьба между автократиями и демократиями. Грузию она назвала страной, олицетворяющей такую борьбу.
Напомним, что целью программы стипендий института является поддержка молодых специалистов, которые стремятся внести собственный вклад в решение глобальных мировых проблем и развитие дипломатии.
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Зурабишвили подчеркнула, что для неё является большой честь получение стипендии Киссинджера, поскольку в настоящее время ведётся борьба между автократиями и демократиями. Грузию она назвала страной, олицетворяющей такую борьбу.
Напомним, что целью программы стипендий института является поддержка молодых специалистов, которые стремятся внести собственный вклад в решение глобальных мировых проблем и развитие дипломатии.
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Анастасия Чинкова