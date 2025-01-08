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Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала сотрудником Института Маккейна при Университете штата Аризона в США. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что 72-летняя политика стала стипендиатом Киссинджера 2025 году и теперь будет использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и дипломатическому пути развития.

Зурабишвили подчеркнула, что для неё является большой честь получение стипендии Киссинджера, поскольку в настоящее время ведётся борьба между автократиями и демократиями. Грузию она назвала страной, олицетворяющей такую борьбу.



Напомним, что целью программы стипендий института является поддержка молодых специалистов, которые стремятся внести собственный вклад в решение глобальных мировых проблем и развитие дипломатии.

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США отказались передавать Украине вертолёты Blackhawk
Пентагон: США не передадут Киеву вертолёты Blackhawk, но ищут подходящие опции
08 января 2025, 21:43

Фото: iStock/vadimrysev

Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву многоцелевых вертолётов Blackhawk, однако ищет подходящие опции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга с журналистами.
Он подчеркнул, что новых объявлений по поводу предоставления американских вертолётов ВСУ нет, однако украинцы услышаны, ведётся работа с партнёрами и союзниками по поиску наиболее подходящего типа вертолётов.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США пока не согласовывали отправку Украине вертолётов Blackhawk ине выделяли на это деньги.

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#всу
#вертолёт
#поставки
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Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
08 января 2025, 20:41

Фото: iStock/FooTToo

Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, слова которого приводит агентство УНН.
Он назвал белорусское направление «угрожающим». На границе со страной происходит установка инженерного укрепления, фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов. По словам Демченко, этом необходимо, чтобы ВСУ могли «противодействовать любой угрозе».

Кроме того, представитель госпогранслужбы указал на расширение системы видеонаблюдения на украинско-белорусской границе.

Демченко напомнил, что общая протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет свыше 1080 километров.

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МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО
08 января 2025, 20:18

Фото: iStock/Tashka

МИД Украины заявил о готовности страны занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если Будапешт сделает выбор в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Соответствующее заявление представлено на сайте ведомства.
Отмечается, что Венгрия якобы создаёт препятствия для доступа энергоресурсов из США и других государств на европейский рынок.

Также в ведомстве подчеркнули, что Венгрии необходимо будет перейти в ОДКБ и уступить своё место Украине в случае, если Будапешт решит усилить Россию, а не Брюссель или Вашингтон.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в февраля 2022 года. Тогда стране предоставили статус кандидата в объединение.

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Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон
08 января 2025, 20:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь в размере свыше двух миллиардов долларов, поэтому рассчитывает на продолжение поставок при избранном главе государства Дональде Трампе. Об этом сообщили в Пентагоне.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в этот день заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву военную помощь до последнего дня администрации Байдена. Также нынешние власти рассчитывают на продолжение помощи со стороны иных союзников Украины.

Кроме того, американский госсекретарь выразил уверенность в том, что будущая администрация Трампа будет стремиться обеспечить Украине наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта.

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#пентагон
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В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье не станет проситься в Молдавию
08 января 2025, 19:46

Фото: iStock/rarrarorro

Приднестровье не будет проситься в Молдавию. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания совбеза.
Он предупредил, что у тех кто ожидает, что Приднестровье упадёт на колени и будет проситься в Молдавию, ничего не получится. Их надежды не оправдаются, поскольку в республике проживает народ, который выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития.

Глава Приднестровья отметил, что в настоящее время диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. Властями республики были использованы все средства для возобновления диалога на высшем уровне, однако Кишинёв отказался от переговоров.

Красносельский указал на стремительно набирающую обороны гуманитарную катастрофу. Тирасполь пытается сдерживать её, чтобы исключить негативные последствия.

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#приднестровье
#политика
#конфликт
#катастрофа
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Forbes: Евросоюз может охладеть к Зеленскому после остановки транзита газа
08 января 2025, 19:06

Фото: iStock/ Cylonphoto

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от Евросоюза из-за пагубных последствий, с которыми столкнулась Европа после остановки транзита российского газа через Украину, сообщило издание Forbes.
Издание отметило, что накануне глава киевского режима обратился к странам Евросоюза и попросил об увеличении поддержки перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

«Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — уточнялось в материале.

Подчёркивалось, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе выросли на четыре процента. В то же время из-за Владимира Зеленского Украина и Европа попали в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, уточнил автор.

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В США заявили об улучшении условий для России на мировой арене и на Украине
Atlantic: для РФ условия на мировой арене и на Украине стали благоприятными
08 января 2025, 18:41

Фото: iStock/macky_ch

Условия на мировой арене и на Украине стали более благоприятными для России. Об этом сообщает издание Atlantic.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства гораздо более благоприятных для России как на Украине, так и на международной арене.

Автор материала, политолог и супруг экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить для своей страны благоприятные условия в мире.

Каган также сравнил Россию с СССР времён Второй мировой войны, а власти страны при этом убеждены, что позиции государства ещё более укрепятся. Политолог убеждён, что в связи с этим избранный президент США Дональд Трамп столкнётся с серьёзным противодействием России на Украине, которое может привести к его поражению.

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#мир
#сша
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#страны
#политолог
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Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией
08 января 2025, 17:24

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Европарламент в новой резолюции может потребовать от Грузии начать войну с Россией. Об этом говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Отмечается, что при учёте нынешних тенденций Европарламент в своей следующей резолюции с большой долей вероятности может открыто потребовать от Грузии начать войну с Россией.

В представленном заявлении также упоминается о пяти ранее принятых резолюциях, которые посвящались Грузии. В них, помимо прочего, требовалось от Тбилиси введения антироссийских санкций и ограничений в отношении председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Также Европарламент настаивал на освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

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#страны
#политика
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Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок
08 января 2025, 17:17

Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок, но только при условии, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
В декабре издание «Страна» писало, что офис Зеленского пытается отговорить Залужного баллотироваться в случае проведения выборов.

По данным издания, окружение Зеленского уже приняло решение о втором сроке. С уровнем доверия 52% у нынешнего главы государства остаются шансы одержать победу.

При этом отмечается, что Залужный получил от главы офиса Зеленского Андрея Ермака предложение о том, что в случае невыдвижения своей кандидатуры он сможет получить первое место в списке партии «Слуга народа» и кресло спикера в Верховной раде. В настоящее время Залужный ещё не принял окончательного решения.

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