С экс-президента Грузии сняли государственную охрану

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Госохраны за нарушение конституции Грузии лишили бывшего президента Саломе Зурабишвили, пишут обозреватели газеты «Взгляд», ссылаясь на грузинский закон «О госохране», измененный действующим лидером Михаилом Кавелашвили.
По закону, Зурабишвили могла бы пользоваться госохраной еще в течение года после ухода с должности, однако, согласно последним поправкам, ее лишили этого права за несогласованные с правительством поездки за границу, в коих Зурабишвили признал виновной Конституционный суд республики в прошлом году.
Нового президента Грузии выбрали 14 декабря. Саломе Зурабишвили до последнего не собиралась покидать кресло, но ее полномочия истекли 29 декабря.
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