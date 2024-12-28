МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым

Фото: iStock/Denis Kabanov
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что угрозы посадить в тюрьму президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми. Об этом он написал в соцсети X.
«Угрозы «Грузинской мечты» посадить в тюрьму президента Саломе Зурабишвили неприемлемы и несовместимы ни с какими европейскими перспективами. Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены», — говорится в сообщении.
Причиной высказывания Аддада являются угрозы в сторону Зурабишвили со стороны правящей партии республики «Грузинская мечта». Также экс-глава государства не признает легитимность нынешнего парламента Грузии и новоизбранного президента Михаила Кавелашвили. Сама Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны.
Читайте также:
США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии
Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции
Кобахидзе надеется, что что Зурабишвили сама уедет из резиденции
Иван Мусатов