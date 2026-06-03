03 июня 2026, 15:05

Додон: без экономического сотрудничества с РФ у Молдавии «не будет шансов»

Фото: iStock/butenkow

Молдавия не выживет без экономического сотрудничества с Россией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил бывший президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.





Напомним, Молдавия направила Содружеству Независимых Государств ноту о выходе из основных соглашений объединения. Соответствующая процедура уже запущена. В МИД РФ заявили, что выход Молдавии из СНГ будет иметь негативные последствия для граждан республики.



Додон в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае импорта ресурсов из Евросоюза у Молдавии «не останется шансов» из-за их высокой стоимости.





«С экономической точки зрения нам нужна Россия, нам нужно СНГ, это безусловно. Нам нужен нейтралитет экономический. Что это означает? Не вводить санкции против кого-то», — пояснил Додон.

«Это удар по самим жителям. В первую очередь по тем, кто живет в России и у кого нет нашего гражданства. Это делается для того, чтобы усложнить им жизнь, и чтобы они со временем либо уехали, либо вернулись в Молдову, либо перекочевали на территорию ЕС», — заявил историк изданию «Абзац».