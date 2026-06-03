Экс-президент Молдавии Додон оценил будущее республики без сотрудничества с РФ
Додон: без экономического сотрудничества с РФ у Молдавии «не будет шансов»
Молдавия не выживет без экономического сотрудничества с Россией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил бывший президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Напомним, Молдавия направила Содружеству Независимых Государств ноту о выходе из основных соглашений объединения. Соответствующая процедура уже запущена. В МИД РФ заявили, что выход Молдавии из СНГ будет иметь негативные последствия для граждан республики.
Додон в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае импорта ресурсов из Евросоюза у Молдавии «не останется шансов» из-за их высокой стоимости.
«С экономической точки зрения нам нужна Россия, нам нужно СНГ, это безусловно. Нам нужен нейтралитет экономический. Что это означает? Не вводить санкции против кого-то», — пояснил Додон.
Тем временем в Молдавии уже начали обсуждать вопрос об отмене безвизового режима с Россией. Такой шаг является недружественным и говорит о русофобии местных властей, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Это удар по самим жителям. В первую очередь по тем, кто живет в России и у кого нет нашего гражданства. Это делается для того, чтобы усложнить им жизнь, и чтобы они со временем либо уехали, либо вернулись в Молдову, либо перекочевали на территорию ЕС», — заявил историк изданию «Абзац».
Он пояснил, что, проживая в ЕС, граждане Молдавии станут более лояльными к режиму президента Майи Санду, который нацелен на максимальную эскалацию отношений с Россией, солидаризацию со странами НАТО и Украиной.