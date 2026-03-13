Молдавия рискует столкнуться с экологической катастрофой из-за Украины

13 марта 2026, 04:00

Власти Молдавии обвинили Киев в загрязнении реки Днестр

Фото: iStock/Nuture

В Молдавии может начаться экологическая катастрофа из-за загрязнения реки Днестр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.