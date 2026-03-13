Молдавия рискует столкнуться с экологической катастрофой из-за Украины
В Молдавии может начаться экологическая катастрофа из-за загрязнения реки Днестр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
Инцидент зафиксировали на севере республики в районе населенного пункта Наславча. Нефтяные пятна впервые обнаружили во вторник. Как утверждают власти, источник загрязнения находится на территории Украины, и поступление нефтепродуктов в реку продолжается. В связи с происшествием правительство Молдавии рекомендовало местной администрации приостановить подачу воды из реки и призвало граждан не использовать ее для бытовых нужд.
В Кишиневе выражают опасения, что текущих мер по сбору нефти может оказаться недостаточно для быстрого устранения последствий. В таком случае столица и значительная часть страны рискуют столкнуться с дефицитом питьевой воды.
