В России заявили, что Молдавия повторяет украинский сценарий

23 ноября 2025, 13:03

Экономическая зависимость Молдавии сдерживает разрыв отношений с РФ

Фото: Istock / Iuri Gagarin

Молдавия идёт тем же политическим путём в отношениях с Россией, что и Украина до 2022 года, однако ключевым сдерживающим фактором остаются экономические интересы. Такое мнение озвучила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова, её слова приводит РИА Новости.