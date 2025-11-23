В России заявили, что Молдавия повторяет украинский сценарий
Молдавия идёт тем же политическим путём в отношениях с Россией, что и Украина до 2022 года, однако ключевым сдерживающим фактором остаются экономические интересы. Такое мнение озвучила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова, её слова приводит РИА Новости.
По словам эксперта, речи о полном разрыве Кишинёва с Москвой пока не идёт — прежде всего потому, что Молдавии выгодно оставаться в составе СНГ, где действует зона свободной торговли.
Харитонова подчеркнула, что эта экономическая зависимость будет сохраняться вплоть до вступления страны в Европейский союз: президент Майя Санду ожидает, что это может произойти в 2028 году.
При этом политолог обратила внимание, что внутри республики нет единства по вопросу взаимодействия с Россией: часть политиков выступает за сохранение партнёрства.
В качестве примера она привела экс-президента Молдавии и лидера Партии социалистов Игоря Додона, который ранее предложил создать в парламенте группу дружбы с Россией.
