Молдавия решила закрыть «Русский дом» в Кишиневе
Новое правительство Молдавии под руководством Александра Мунтяну на первом заседании приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК), известного как «Русский дом». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Как заявил министр культуры Кристиан Жардан, центр работал на основании соглашения между Россией и Молдавией, подписанного в 1998 году и регулирующего культурное сотрудничество между странами. Срок действия документа истекает в июле 2026 года, и власти Кишинева решили не продлевать его.
В Кремле решение Молдавии назвали проявлением антагонизма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги предпринимаются в ущерб интересам граждан самой Молдавии, и выразил сожаление в связи с решением Кишинева.
