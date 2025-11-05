Молдавия решила закрыть «Русский дом» в Кишиневе

05 ноября 2025, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новое правительство Молдавии под руководством Александра Мунтяну на первом заседании приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК), известного как «Русский дом». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.