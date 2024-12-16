Экс-президент Сирии Асад раскрыл обстоятельства бегства из страны

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Сложивший с себя полномочия главы государства президент Сирии Башар Асад сообщил, что изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными.
Об этом сообщила пресс-служба Асада в специальном заявлении, озаглавленном «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии». Судя по тексту, документ был составлен уже в Москве.
По словам Асада, о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, он узнал уже находясь на российской военной базе в Хмеймиме. Экс-президент утверждает, что объект подвергался усиленным атакам беспилотников. Именно поэтому Москва приказала командованию авиабазы эвакуировать Асада в Россию.
По словам бывшего сирийского лидера, он не бросал народ и армию, но не видел смысла в своём дальнейшем пребывании в стране, так как не мог больше выполнять полномочия по управлению государством после захвата власти вооружённой оппозицией.
Читайте также:
Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву
FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
В Сирии рассказали об отводе армией РФ части военных из Дамаска
По словам Асада, о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, он узнал уже находясь на российской военной базе в Хмеймиме. Экс-президент утверждает, что объект подвергался усиленным атакам беспилотников. Именно поэтому Москва приказала командованию авиабазы эвакуировать Асада в Россию.
По словам бывшего сирийского лидера, он не бросал народ и армию, но не видел смысла в своём дальнейшем пребывании в стране, так как не мог больше выполнять полномочия по управлению государством после захвата власти вооружённой оппозицией.
Читайте также:
Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву
FT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов
В Сирии рассказали об отводе армией РФ части военных из Дамаска
Александр Бойцов