В Сирии рассказали об отводе армией РФ части военных из Дамаска

Фото: iStock/Derek Brumby
Новые сирийские власти рассказали об отводе Россией части военных из Дамаска. Этим поделился участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро «Хайат Тахрир аш-Шам*» с Financial Times.
По его словам, армия России отвела часть военных, которые находились в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Это же сделали с бойцами, которые служили при российском посольстве в столице Сирии.
На данный момент ведутся переговоры об эвакуации большей части российской армии. Военные находятся в разных регионах страны.
Читайте также:
Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
МИД РФ сообщил об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске
Госсекретарь США Блинкен провёл переговоры с новым сирийским руководством
Иван Мусатов