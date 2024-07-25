Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него

Фото: сайт Кремля
Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп высказал предположение, что одной из причин покушения на него являются слова представителей Демократической партии о том, что политик является «угрозой для демократии».
Об этом пишет издание Politico. Бывший и, возможно, будущий президент США посетовал на современное устройство мира, назвав его «грустным» и «больным».
Экс-президент подчеркнул, что не знает точно причины покушения, но указал, что демократы неоднократно называли его «угрозой демократии», в то время как на самом деле он является угрозой, прежде всего, для них самих.
Читайте также:
Стрелявший в Трампа был в поле зрения спецслужб, но затем его «потеряли из вида»
Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым крупным провалом
«Получил пулю за демократию»: Трамп высказался о покушении
«Но вы знаете, что может произойти, когда они называют вас угрозой для демократии», — заявил Трамп, намекая на покушение на него во время митинга в Пенсильвании.
Экс-президент подчеркнул, что не знает точно причины покушения, но указал, что демократы неоднократно называли его «угрозой демократии», в то время как на самом деле он является угрозой, прежде всего, для них самих.
Читайте также:
Стрелявший в Трампа был в поле зрения спецслужб, но затем его «потеряли из вида»
Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым крупным провалом
«Получил пулю за демократию»: Трамп высказался о покушении
Александр Бойцов