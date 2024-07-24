Стрелявший в Трампа был в поле зрения спецслужб, но затем его «потеряли из вида»

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Стрелявший в экс-президента и кандидата на этот пост Дональда Трампа попал в поле зрения спецслужб ещё за некоторое время до покушения. Его взяли на заметку, но затем... «потеряли из вида».
Это стало известно из видеозаписи нагрудной камеры агента Секретной службы, разговаривающего со своими коллегами на крыше здания сразу после устранения стрелявшего. Запись опубликовал американский сенатор Чак Грэссли.
Из разговора агентов становится понятно, что за некоторое время до покушения парня, который затем прострелил ухо экс-президенту, заметил снайпер из охраны Трампа. Он сфотографировал подозрительного человека на телефон и отправил снимок агентам Секретной службы, отвечавшим за охрану политика. Потом снайпер «потерял из вида» подозрительного типа, а Секретная служба его поисками так и не озаботилась.
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Александр Бойцов