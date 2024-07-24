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Стрелявший в Трампа был в поле зрения спецслужб, но затем его «потеряли из вида»

24 июля 2024, 18:58
Фото: istockphoto/kanzilyou

Фото: istockphoto/kanzilyou

Стрелявший в экс-президента и кандидата на этот пост Дональда Трампа попал в поле зрения спецслужб ещё за некоторое время до покушения. Его взяли на заметку, но затем... «потеряли из вида».


Это стало известно из видеозаписи нагрудной камеры агента Секретной службы, разговаривающего со своими коллегами на крыше здания сразу после устранения стрелявшего. Запись опубликовал американский сенатор Чак Грэссли.

Из разговора агентов становится понятно, что за некоторое время до покушения парня, который затем прострелил ухо экс-президенту, заметил снайпер из охраны Трампа. Он сфотографировал подозрительного человека на телефон и отправил снимок агентам Секретной службы, отвечавшим за охрану политика. Потом снайпер «потерял из вида» подозрительного типа, а Секретная служба его поисками так и не озаботилась.

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Шольц: отказ от размещения ракет США — главное условие для окончания СВО
24 июля 2024, 17:59

Фото: istockphoto / MikeMareen

Канцлер ФРГ Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет на территории ФРГ с завершением специальной военной операции.
Об этом он сообщил на традиционной летней пресс-конференции, которую транслировал государственный канал Phoenix.

«Россия должна прекратить военную операцию, это первое условие для отказа от размещения ракет в Германии», — заявил канцлер Шольц, отвечая на вопрос о том, что ещё должна сделать Россия для изменения ситуации.

Однако он не уточнил, какие ещё шаги, по его мнению, должна предпринять Россия для пересмотра своего решения.

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Президент Белоруссии попросил не обращаться к нему «Господин»
24 июля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил хозяйство «Восход» под Минском, чтобы проконтролировать ход уборочной кампании. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Вместе с аграриями глава государства осмотрел поле, на котором выращивали рапс. Во время беседы один из работников, обращаясь к президенту, назвал его «господин». Александр Лукашенко попросил так не обращаться к нему.

«Ну ты меня господином не называй, а то у меня из-за этого господина ничего нет! — сказал Александр Лукашенко.
20 июля президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства.

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года. Он одержал победу во втором туре. В 2004 году в стране прошёл референдум, по итогам которого в Конституции было отменено ограничение на правление президента в два срока.

На последних выборах в 2020 году, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.

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#александр лукашенко
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МИД Украины: Россия не готова к переговорам
24 июля 2024, 16:57

Фото: istockphoto / alzay

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только если они будут проходить на основе добросовестности. Однако пока что такой готовности со стороны Москвы не наблюдается.
Ранее в Пекине передали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов к диалогу с Россией.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с Россией. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — цитирует РБК слова Кулебы.

После заявления китайской стороны Кремль сообщил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «созвучны» позиции Москвы.

23 июля Дмитрий Кулеба впервые с начала военной операции посетил Китай. Он встретился с главой МИД КНР Ван И, и они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта должно происходить за столом переговоров. Как сообщает Reuters, их разговор продолжался более трёх часов.

В июне Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров, среди которых — вывод украинских войск из республик Донбасса и других регионов, признание их частью России, отказ Киева от членства в НАТО и другие. Однако Владимир Зеленский посчитал это ультиматумом.

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Путин призвал «подтянуть» Донбасс до общероссийского уровня к 2030 году
24 июля 2024, 16:37

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы уже в настоящее время в республиках Донбасса и Новороссии создавались достойные социальные и экономические условия для жизни людей.
Что касается уровня жизни в новых регионах России, то он должен прийти в соответствие с общероссийскими показателями к 2030 году. Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов.

«Исключительно важно, чтобы жители Донбасса и Новороссии видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», — сказал также глава государства.

По словам Путина, для достижения этой цели следует как можно быстрее ремонтировать жильё, строить новые современные дома и социальные объекты, а также развивать транспортную инфраструктуру.

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Политолог Мезюхо объяснил заявления Кулебы о переговорах
24 июля 2024, 16:20

Фото: iStock/Konoplytska

Политолог Иван Мезюхо объяснил заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам пониманием его самого о приближающемся крахи киевского режима.
«Это свидетельствует о том, что и Кулеба и другие должностные лица киевского режима понимают, что дни нынешней властной верхушки Украины сочтены. Потому что никаких военных успехов и побед украинские вооружённые формирования добыть не в состоянии», — отметил в беседе с RT политолог.

А бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров пояснил, почему визит Кулебы в КНР не приближает переговорный процесс Москвы и Киева.

«Режим Зеленского нелегитимен: он не представляет народ Украины по большому счёту и не является субъектом международного права. Легитимность режима Зеленского должна вызывать у всех участников этих переговоров очень большие сомнения. Всё будет зависеть от того, кто будет президентом США», — приводит argumenti.ru сообщение в Telegram-канале Азарова.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим начал волноваться.

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Депутат Белик заявил о волнениях киевского режима
24 июля 2024, 15:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Киев начал волноваться.
Так он прокомментировал утверждение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с российской стороной.

«То, что Кулеба внезапно качнулся в сторону мирных переговоров, говорит о некоем волнении в кулуарах киевского режима после изменений в Вашингтоне. Напомню, что Москва не раз сообщала о своей открытости к переговорам, однако Киев ввёл на них запрет на законодательном уровне», — пояснил в беседе с RT Белик.
А политолог Юрий Кот увидел причину в словах Кулебы о переговорах в политической ситуации, происходящей в Соединённых Штатах в преддверии выборов.

«Простреленное ухо Трампа осколками бьёт по Украине. Мы видим, насколько изменилась риторика украинской власти. Ещё два года назад они кричали по поводу русского корабля, фотографировались на фоне разных марок и рассылали своим знакомым в России фотографии пленных или убитых русских солдат. А сегодня они уже ноют, воют и просят о переговорах», — заявил в беседе с «Царьградом» Кот.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной.

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МИД: Москва не доверяет словам Зеленского о возможности переговоров с Россией
24 июля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба МИД РФ

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой вызваны его стремлением вовлечь как можно больше стран в обсуждение так называемой «формулы мира». У российской стороны нет особого доверия к декламации Киева.
Об этом, выступая на брифинге, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Зеленскому не верит никто. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть всё что угодно, наврать», — сказала дипломат.

Спикер российского МИД также предположила, что разговоры главы киевского режима о переговорах с Россией могут быть связаны с изменившейся конъюнктурой в Соединённых Штатах, связанной с президентской кампанией. Также это может быть сопряжено с попытками Киева протолкнуть свою «формулу мира», навязать её другим странам.

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В Кремле заявили, что не имеют возможности влиять на ситуацию с Wildberries
24 июля 2024, 14:50

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и личные дела. Он прокомментировал ситуацию со слиянием компаний Wildberries и Russ.
«Мы не можем вмешиваться в семейные или деловые отношения. Мы можем только выразить свою поддержку. Эта тема не входит в нашу компетенцию», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли президент одобрил слияние и как заявление Кадырова может повлиять на эти планы.

Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров провёл встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который будет изучать ситуацию, связанную с объединением российского маркетплейса Wildberries с группой Russ.

Рейдеры, по словам Владислава Бакальчука, изолировали его жену Татьяну от семьи. Они не могут видеться и общаться. Однако основательница Wildberries опровергла информацию о захвате компании и начала бракоразводный процесс. Несмотря на то, что Бакальчук владеет 1% акций, он не участвует в управлении бизнесом.

В начале июля Wildberries и Russ учредили новую компанию — ООО «РВБ», уставный капитал которой составляет 20 миллионов рублей. 65% принадлежит Wildberries, 35% — «Русс Аутдору». Генеральным директором «Стинн» является Роберт Мирзоян, он же исполнительный директор группы Russ.

«РВБ» планирует взять на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries.

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Посольство РФ: Ждём разъяснений от властей Франции о задержании гражданина РФ
Посольство РФ: Власти Франции не уведомляли о задержании гражданина РФ в Париже
24 июля 2024, 14:18

Фото: istockphoto/Jean-Luc Ichard

Французские власти не направляли в посольство РФ в Париже никаких официальных уведомлений о задержании российского гражданина из-за якобы планов по дестабилизации ситуации во французской столице в период проведения Олимпийских игр.
Российская сторона намерена добиваться разъяснений по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического представительства РФ. Пока никакой реакции со стороны властей Франции на официальный запрос не последовало, добавили в посольстве.

Накануне французские власти сообщили о задержании гражданина России, который якобы вынашивал планы по «дестабилизации» ситуации во время Олимпиады. Позднее эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен, заявив, что задержанный якобы готовил операции по «дестабилизации, вмешательству и шпионажу».

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