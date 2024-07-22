Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым крупным провалом

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Глава Секретной службы США Кимберли Читл назвала покушение на экс-президента Дональда Трампа самым крупным провалом своего ведомства за десятилетия. Об этом она заявила на слушаниях в конгрессе.
«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — призналась Читл.Руководитель также добавила, что полностью берет на себя всю ответственность за действия своих сотрудников.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы. Стрелка ликвидировали спустя несколько секунд после того, как он открыл огонь.
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