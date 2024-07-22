Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа самым крупным провалом

РФ никогда не была угрозой для Европы. Об этом изданию «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия является угрозой для европейских государств.