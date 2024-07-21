«Получил пулю за демократию»: Трамп высказался о покушении

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп впервые после покушение выступил митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, пишет ТАСС.
«Они говорят, что я – угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», – отметил он.
Ранее стало известно, что Трамп снял белую повязку, прикрывавшую его ухо после покушения. Вместо нее он использовал пластырь телесного цвета.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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Александр Климов