Экс-президента Бразилии Болсонару отправили в тюрьму: ему предстоит провести там 27 лет

Экс-президент Бразилии начал отбывать срок за попытку госпереворота
Фото: Istock / tzahiV

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в исправительное учреждение, где начнёт отбывать 27-летний срок. Об этом сообщает Associated Press.



Приговор связан с делом о попытке организации государственного переворота и создании преступного сообщества.

Следствие установило, что после поражения на выборах 2022 года Болсонару возглавил группу заговорщиков, которые планировали покушение на действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и председателя Верховного суда Алишандри ди Мораиса.

В сентябре Верховный суд Бразилии вынес обвинительный приговор, который поддержали трое из пяти судей.

Софья Метелева

