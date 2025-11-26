Экс-президента Бразилии Болсонару отправили в тюрьму: ему предстоит провести там 27 лет
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в исправительное учреждение, где начнёт отбывать 27-летний срок. Об этом сообщает Associated Press.
Приговор связан с делом о попытке организации государственного переворота и создании преступного сообщества.
Следствие установило, что после поражения на выборах 2022 года Болсонару возглавил группу заговорщиков, которые планировали покушение на действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и председателя Верховного суда Алишандри ди Мораиса.
В сентябре Верховный суд Бразилии вынес обвинительный приговор, который поддержали трое из пяти судей.
