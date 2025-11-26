В США закрыли дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

26 ноября 2025, 20:35

Прокуратура Джорджии отказалась от преследования Трампа «в интересах правосудия»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Прокуратура штата Джорджия приняла решение прекратить дело против президента США Дональда Трампа, в рамках которого ему предъявлялись обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ходатайство, поданное исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.