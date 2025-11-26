В США закрыли дело против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года
Прокуратура штата Джорджия приняла решение прекратить дело против президента США Дональда Трампа, в рамках которого ему предъявлялись обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ходатайство, поданное исполняющим обязанности окружного прокурора Питером Скандалакисом.
В документе отмечается, что решение было принято после изучения материалов дела и практики правоприменения. Прокуратура просит суд вынести постановление nolle prosequi — прекращение делопроизводства — «в целях соблюдения интересов правосудия и окончательности судебного решения».
Дело было возбуждено в августе 2023 года. Трампу и 18 его сторонникам вменяли попытку повлиять на итоги голосования в штате Джорджия, включая давление на чиновников и попытку сформировать альтернативный список выборщиков. Позднее часть обвинений была снята, и теперь прокуратура полностью закрывает процесс.
