Медведев обсудил с Минобороны планы по комплектованию армии контрактниками в 2026 году

26 ноября 2025, 19:55

Медведев: 336 тысяч контрактников уже прибыли в части

Денис Мантуров и Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на платформе Мах, что провёл совещание, посвящённое планированию комплектования Вооружённых сил контрактниками в 2026 году.