Медведев обсудил с Минобороны планы по комплектованию армии контрактниками в 2026 году
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на платформе Мах, что провёл совещание, посвящённое планированию комплектования Вооружённых сил контрактниками в 2026 году.
По его словам, в обсуждении участвовали полномочные представители президента в федеральных округах, руководство Минобороны, Минфина и другие профильные ведомства. Участники встречи рассматривали вопросы, связанные с набором военнослужащих по контракту и организацией работы по этому направлению в следующем году.
Медведев напомнил, что ситуация с заключением контрактов в текущем году оценивается как удовлетворительная. В армии уже служат 336 тысяч человек, подписавших контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев. Он отметил, что каждый регион страны продолжает вносить свой вклад в укрепление армии, подчеркнув, что значение этой работы трудно переоценить.
