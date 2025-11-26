Аналитик раскрыл, когда появятся первые результаты от плана Трампа
Аналитик Герасимов: Переговоры по Украине могут затянуться до весны 2026 года
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут затянуться на несколько месяцев. Такое мнение высказал военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов.
По словам эксперта, переговорный процесс действительно активизировался, однако в ближайшие месяцы не стоит ожидать финальных согласований.
«Я думаю, что до конца года договориться не удастся. Да, переговоры уже активированы, но пока они не вышли на тот уровень конкретики, который позволил бы говорить о завершении конфликта. Скорее всего, первые реальные результаты появятся только ближе к весне 2026 года», — сказал Герасимов в разговоре с Pravda.Ru.
Он уточнил, что две трети пунктов предложенного США плана выгодны Украине, и лишь треть — России. При этом российский народ рассчитывает на более масштабные результаты СВО, однако реально будет обсуждаться только территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, считает Герасимов.
Тем временем политический обозреватель Грег Вайнер заявил Общественной Службе Новостей, что мирный план американского президента Дональда Трампа может являться основой для будущих мирных переговоров.
«Очень радует, что американская сторона открыта ко всем позициям. Мало того, создается ощущение, что США удалось убедить, если верить Белому дому, Зеленского в своевременности момента», — отметил эксперт.
Он напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался обсуждать план Трампа с главой Еврокомиссии по дипломатии и безопасности Каей Каллас, что указывает на твердую позицию Вашингтона.
Таким образом, Вайнер не исключил, что нынешний план близок к реализации.