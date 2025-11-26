Аналитик раскрыл, когда появятся первые результаты от плана Трампа

26 ноября 2025, 19:51

Аналитик Герасимов: Переговоры по Украине могут затянуться до весны 2026 года

Фото: iStock/sb2010

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут затянуться на несколько месяцев. Такое мнение высказал военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов.





По словам эксперта, переговорный процесс действительно активизировался, однако в ближайшие месяцы не стоит ожидать финальных согласований.





«Я думаю, что до конца года договориться не удастся. Да, переговоры уже активированы, но пока они не вышли на тот уровень конкретики, который позволил бы говорить о завершении конфликта. Скорее всего, первые реальные результаты появятся только ближе к весне 2026 года», — сказал Герасимов в разговоре с Pravda.Ru.

«Очень радует, что американская сторона открыта ко всем позициям. Мало того, создается ощущение, что США удалось убедить, если верить Белому дому, Зеленского в своевременности момента», — отметил эксперт.