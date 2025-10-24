Экс-президенту Франции угрожают в тюрьме

24 октября 2025, 21:48

Societe: экс-президенту Франции Саркози угрожают отомстить за Каддафи в тюрьме

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Двое заключённых, содержащихся в том же исправительном учреждении, что и бывший французский президент Николя Саркози, обвиняются в угрозах в его адрес и в незаконном пользовании мобильным телефоном.