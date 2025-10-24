Экс-президенту Франции угрожают в тюрьме
Двое заключённых, содержащихся в том же исправительном учреждении, что и бывший французский президент Николя Саркози, обвиняются в угрозах в его адрес и в незаконном пользовании мобильным телефоном.
Об этом сообщает газета Societe 24 октября.
В одном из видеороликов в соцсетях некий подозреваемый заявляет, что Саркози «придётся несладко», что они «всё знают о Саркози» и «отомстят за Каддафи». Второй заключённый, как утверждается, подстрекал к действиям против экс‑президента.
Саркози доставили в тюрьму «Ла Сант» во вторник. Его будут круглосуточно охранять сотрудники полиции поочерёдными сменами на весь срок заключения. Бывшего главу государства приговорили к пяти годам лишения свободы за получение незаконного финансирования избирательной кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи.
