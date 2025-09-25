Экс-президента Франции признали виновным по делу о финансировании предвыборной кампании Ливией
Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным по делу о финансировании предвыборной кампании в 2007 году со стороны властей Ливии. Об этом сообщает BFMTV.
70-летнего экс-главу государства в суде сопровождает его супруга, певица Карла Бруни. На входе в зал Саркози поприветствовал жандармов, охраняющих заседание, пожав каждому руку. В зале также присутствуют сыновья политика.
Французская прокуратура требует приговорить Саркози к семи годам лишения свободы и штрафу в размере €300 тысяч.
Обвинения касаются предполагаемого перевода средств от режима ливийского лидера Муаммара Каддафи на сумму €50 млн в поддержку предвыборной кампании Саркози. Впервые об этом стало известно в 2011 году, когда сын Каддафи, Сейф аль-Ислам, заявил в интервью телеканалу Euronews, что Франция должна вернуть выделенные деньги. Впоследствии агентство Mediapart опубликовало документ, якобы подтверждающий факт перевода средств, подписанный бывшим главой внешнеполитического ведомства Ливии Мусой Кусой.
Саркози категорически отвергает все обвинения, называя их «смехотворными» и политически мотивированными. Елисейский дворец в своё время также опровергал любую финансовую поддержку со стороны Ливии.
Ожидается, что оглашение приговора может стать судьбоносным моментом не только в биографии Саркози, но и в современной политической истории Франции.
Читайте также: