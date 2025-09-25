Экс-президента Франции признали виновным по делу о финансировании предвыборной кампании Ливией

25 сентября 2025, 11:57

Николя Саркози признали виновным по делу о финансировании выборов Ливией

Николя Саркози (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным по делу о финансировании предвыборной кампании в 2007 году со стороны властей Ливии. Об этом сообщает BFMTV.