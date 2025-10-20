Le Figaro: Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением под стражу
Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим лидером страны Николя Саркози за несколько дней до его отправки в тюрьму. Об этом сообщает Le Figaro 20 октября.
По данным издания, встреча в Елисейском дворце длилась около часа. Хотя формально Макрон воздерживается от публичных комментариев по делу Саркози, источники утверждают, что во время беседы он выразил ему поддержку.
Анонимный собеседник газеты также рассказал, что Макрон подчеркнул: те гарантии безопасности, которые предоставляет государство действующему президенту, не распространяются автоматически на бывших руководителей и претендентов на эту должность.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что Саркози предстоит отбывать наказание в одиночной камере. 25 сентября парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном ливийском финансировании его предвыборной кампании.
