Le Figaro: Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением под стражу

20 октября 2025, 20:38

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим лидером страны Николя Саркози за несколько дней до его отправки в тюрьму. Об этом сообщает Le Figaro 20 октября.