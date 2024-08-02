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Бывший сотрудник военной разведки США Скоро Риттер рассказал в интервью Sputnik о стратегических целях Вашингтона в отношении России.
По его словам, США хотят ослабить Россию и Европейский союз через конфликт в Украине.
По словам бывшего разведчика, санкции не оказали желаемого воздействия на российскую экономику. Напротив, Москва стала сильнее, а европейские страны ощущают негативные последствия антироссийских санкций.
Ранее Риттер заявил, что является искусственным государством, используемым Западом для сдерживания России. По его словам, страны ЕС не хотят воевать за Киев.
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«Америка применяет санкции для достижения более широкой стратегической цели, не только ослабляя Россию, но и ослабляя Европу, чтобы Соединенные Штаты вышли из этого конфликта более сильными», – подчеркнул он.
По словам бывшего разведчика, санкции не оказали желаемого воздействия на российскую экономику. Напротив, Москва стала сильнее, а европейские страны ощущают негативные последствия антироссийских санкций.
Ранее Риттер заявил, что является искусственным государством, используемым Западом для сдерживания России. По его словам, страны ЕС не хотят воевать за Киев.
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Александр Климов