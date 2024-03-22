В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон

Фото: istockphoto/breakermaximus
В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован представитель старинного дворянского рода из Франции граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника.
на самом деле его деятельность была далека от гуманитарной. Бывший боец французского Иностранного легиона вместе с другим известным наёмником из Франции Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используется, в том числе, для корректировки огня РСЗО HIMARS. Российские разведчики с помощью дрона засняли наёмников, а затем в их машину прилетел «Ланцет». Оба получили смертельные ранения. Тело графа и одновременно «солдата неудачи» уже переправили на родину, где похоронили с большой помпой.
Читайте также:
Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ
«Никто не будет тебя искать»: французский наемник в ужасе от происходящего в ВСУ
«Не повторяйте моих ошибок»: Польский наёмник пожалел, что воевал за ВСУ
Александр Бойцов