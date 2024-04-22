Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы

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Верховный суд ДНР приговорил наемника из Грузии, воевавшего в зоне СВО на стороне ВСУ, к 14 годам колонии. Об этом в пресс-службе прокуратуры республики сообщили изданию «Лента.ру».
Следствие установило, что грузинский военный прибыл на Украину в марте 2022 года. За военные действия на стороне ВСУ он получил 1,5 миллиона рублей.
В рамках уголовного дела о «наемничестве», суд заочно приговорил фигуранта к 14 годам колонии строгого режима.
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