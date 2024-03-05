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Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд собирается в ближайшие недели уйти в отставку. Это решение связано с провалом антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.
Российский дипломат в своём телеграм-канале написала, что настоящую причину американские чиновники, конечно, не назовут, но она и так очевидна. Это неудачи антироссийского курса администрации Белого дома. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве краеугольного камня американской внешнеполитической концепции, этим же камнем тянет демократов на дно, заключила спикер МИД РФ.
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Александр Бойцов