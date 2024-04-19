ЕС обвинил Россию в агрессии против финской границы

Фото: European Parliament
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в агрессии и проведении «гибридной операции» против Хельсинки в ходе своего визита на российско-финскую границу, пишет агентство Yle.
«Европейский союз поддерживает Финляндию во многих аспектах, учитывая, что безопасность внешней границы остается крайне важным вопросом», — подчеркнула политик в ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.В ответ премьер Финляндии выразил благодарность главе ЕК за готовность посетить границу. Фон дер Ляйен также добавила, что данный визит стал для нее «очень учебным опытом».
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