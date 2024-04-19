«Людям надо лечиться»: в Госдуме ответили на угрозу командующего ВС Эстонии

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В Госдуме назвали слова командующего ВС Эстонии Мартина Херема об ударах по России глупостью и пиаром.
Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Так он прокомментировал недавнее заявление Херема об ответной атаке в случае нападения России.
Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. Подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме, добавил парламентарий.
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Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. Подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме, добавил парламентарий.
«Абсурд, этим людям надо лечиться. Им хочется показать себя, проявить. Это было сказано для пиара», — сказал Херем.Также высказывание Херема прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала командующего ВС Эстонии буйным больным.
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Алёна Самарева