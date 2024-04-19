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«Людям надо лечиться»: в Госдуме ответили на угрозу командующего ВС Эстонии

19 апреля 2024, 13:38
Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Госдуме назвали слова командующего ВС Эстонии Мартина Херема об ударах по России глупостью и пиаром.
Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Так он прокомментировал недавнее заявление Херема об ответной атаке в случае нападения России.

Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. Подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме, добавил парламентарий.



«Абсурд, этим людям надо лечиться. Им хочется показать себя, проявить. Это было сказано для пиара», — сказал Херем.
Также высказывание Херема прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала командующего ВС Эстонии буйным больным.

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#россия
#госдума
#эстония
Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
19 апреля 2024, 13:28

Фото: Совет Федерации

В ходе последних контактов с израильскими представителями Россия передала им, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Проходили телефонные переговоры между руководством России и Ирана, а также нашими контактами с израильтянами. В ходе этих бесед мы четко донесли до наших израильских коллег, что Иран не стремится к усугублению ситуации», — подчеркнул министр.
Новый виток противостояния на Ближнем Востоке начался 1 апреля после атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии, в результате которой погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран провел атаку на Израиль с использованием беспилотников и баллистических ракет 13 апреля. Позже поступили сообщения о намерении Израиля создать региональную коалицию для противодействия угрозам со стороны Ирана.

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#переговоры
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В ЕС заявили об истощении ВС Дании из-за помощи Украине
Франс Пресс: на восстановление ВС Дании уйдут десятки лет
19 апреля 2024, 13:00

Фото: iStock/A-Basler

Вооруженные силы Дании истощены из-за щедрых пожертвований Украине. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.
Авторы статьи назвали положение дел в армии страны плачевным, объяснив это продолжающейся поддержкой Киева. В настоящее время ВС Дании нуждаются в модернизации, однако она не может быть проведена в ближайшее время.

Эксперт в области безопасности Петер Расмуссен отметил, что Дания была для Украины одним из главных поставщиков военной техники. Кроме того, что в армии страны наблюдается нехватка вооружения, проблемы также существую в части специалистов офицерского корпуса, что ставит под вопрос возможность обучать новобранцев.

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#вооружения
#украина
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В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Политик Брылка: Польша должна готовиться к выходу из Евросоюза
19 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/delray77

Директор по европейским делам партии «Конфедерация», которая не входит в правящую коалицию и является объединением националистов и евроскептиков, Анна Брылка заявила в эфире радиостанции RMF FM, что Польше следует готовиться к возможному выходу из Европейского союза.
«Я посещаю фермерские протесты, общаюсь с друзьями, соседями, и всё чаще слышу мнения, что мы имеем дело с излишней бюрократией, слишком многими дополнительными трудностями, в том числе с климатическими и экологическими политиками Европейского союза. Нам следует обсудить, насколько для Польши выгодно дальнейшее членство в Евросоюзе», — отметила Брылка.
Она также подчеркнула, что к мнению фермеров присоединяются и другие профессиональные и общественные группы, которых затронула климатическая политика страны. По ее мнению, Польша должна быть готова к возможному выходу из Европейского союза.

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#польша
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В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем
Источник CNN: обмен ударами между Ираном и Израилем закончился
19 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/ivanmollov

Прямые столкновения между Ираном и Израилем прекратились, сообщает CNN, ссылаясь на источник, который предпочел остаться анонимным.
«Источник в региональной разведке, осведомленный о возможной реакции Ирана на пятничный удар, о котором заявил американский чиновник, сообщил, что прямые столкновения между этими двумя противниками завершились», — говорится в сообщении.
По информации сотрудника спецслужб, Иран не планирует проводить новые удары по Израилю.

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#полеты
#иран
#удар
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Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану
19 апреля 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Zeferli

Власти Израиля официально не возьмут на себя ответственность за атаку по территории Ирана. Они не станут этого делать по стратегическим причинам.
Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники в правительстве и службах безопасности страны. Хотя собеседник издания признал, что Израиль ответил Ирану таким же образом, как был атакован сам (око за око, по его словам), ответственность за нанесение удара еврейское государство брать на себя не будет.

Сам Тегеран назвал произошедшее «взрывом на заводе», так как хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта. Израильские источники издания также сообщили о своём недоумении по поводу того, что Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности Израиля к атаке. В Израиле считают, что США «следовало бы помолчать», чтобы сохранить достоинство Ирана и не провоцировать обострение ситуации.

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#иран
#атака
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На Урал спецпоездом доставили трофейную технику из зоны СВО
Е1.ru: в Екатеринбург на спецпоезде доставили технику из зоны СВО
19 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Aleksander Tumko

В Екатеринбург прибыл поезд с трофейной техникой из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.
Экспонаты подбитых танков и боевых машин были выставлены на открытых платформах поезда Минобороны РФ. Состав уже проехал через десятки регионов России. Теперь поезд отправляется обратно в Москву.

По информации портала, посетить выставку может любой желающий. На перронах организованы полевые кухни. В вагонах поездов находятся экспозиции, посвященные технике и экипировке ВС РФ.

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#танк
#машина
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В Германии Зеленского назвали комиком, который уничтожил страну
Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский разрушил Украину ради своих спонсоров в США
19 апреля 2024, 10:01

Вступив в вооруженное противостояние с Россией, президент Украины Владимир Зеленский привел свою страну к краху. Таким мнением немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком поделился на своей странице в социальной сети Х.
Он также отметил, что глава Украины пошел на противостояние с РФ из-за спонсоров из США.

Дотком назвал Зеленского комиком, который пообещав стране мир, уничтожил целое поколение мужчин ради кукловодов из США.

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#сша
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#владимир зеленский
#вс рф
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Директор ЦРУ назвал сроки поражения Украины
Глава ЦРУ Бернс: Украина может потерпеть поражение уже к концу 2024 года
19 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/ValleraTo

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение на линии фронта, если не получит помощь от Вашингтона. Его слова приводит издание Politico.
Также Бернс обратился к конгресу и призвал законодателей одобрить законопроект о выделении очередной помощи Киеву.

По его мнению, украинцы могут продержаться до конца 2024 года, благодаря ранее предоставленной военной помощи, однако в том случае, если конгресс не одобрит новый военный транш, то ситуация для Украины станет страшной.

Он также добавил, что поддержка Украины — это «нечто большее, чем просто война с Россией».

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#поддержка
#рф
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Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»
19 апреля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Польские истребители в очередной раз были подняты в воздух. Представители оперативного командования Вооружённых сил Польши утверждают, что причиной этого послужили «интенсивные» действия российской авиации.
Командование в своей социальной сети предупредило граждан страны о работе дежурных самолётов в воздушном пространстве Польши и о связанном с этим фактом повышении уровня шума, особенно в юго-восточных регионах страны. Поясняется, что в ночь на 19 апреля отмечена повышенная активность российской дальней авиации, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Военное ведомство подчёркивает, что запущены все процедуры, необходимые для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Профильные службы ведут постоянный мониторинг ситуации. В последнее время подобные сообщения появляются регулярно. Как правило, они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

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Достижения.рф