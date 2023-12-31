Экс-разведчик Риттер: Украина подписала себе смертный приговор

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Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что после обстрела жилых кварталов Белгорода Украина подписала себе смертный приговор и перестанет существовать уже в 2024 году. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ).
«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — обратился он к украинским властям.Риттер также отметил, что все глумящиеся над этой трагедией будут «есть свои слова на ужин».
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.
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