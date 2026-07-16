Экс-секретарь МИД Индии Сикри: страна не поддалась давлению Запада из-за России
Запад не смог оказать давление на Индию по вопросу отношений с Россией, поскольку связь с Москвой имеет большое значение для Нью-Дели. Такое заявление сделал бывший секретарь МИД Индии Раджив Сикри.
Он подчеркнул, что страны Запада пытались всеми силами помешать Индии в приобретении российской нефти, а также зенитно-ракетных комплексов С-400. Тем не менее добиться этого не смогли.
«Участие делегаций Индии, России и Китая в похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о том, что в этом вопросе изолирован как раз Запад», — приводит RT слова Сикри.
Экс-секретарь МИД Индии также добавил, что многие страны мира сочувствуют Ирану и поддерживают его.
Ранее действующий министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что Россия является надежным поставщиком нефти для Индии. Он подчеркнул, что страна самостоятельно ведет внешнеэкономическую политику, исходя из собственных интересов.