Экс-секретарь МИД Индии Сикри: страна не поддалась давлению Запада из-за России

16 июля 2026, 19:33

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Запад не смог оказать давление на Индию по вопросу отношений с Россией, поскольку связь с Москвой имеет большое значение для Нью-Дели. Такое заявление сделал бывший секретарь МИД Индии Раджив Сикри.





Он подчеркнул, что страны Запада пытались всеми силами помешать Индии в приобретении российской нефти, а также зенитно-ракетных комплексов С-400. Тем не менее добиться этого не смогли.





«Участие делегаций Индии, России и Китая в похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи свидетельствует о том, что в этом вопросе изолирован как раз Запад», — приводит RT слова Сикри.