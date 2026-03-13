Посол Ирана Фатхали: Индия получит безопасный проход через Ормузский пролив

13 марта 2026, 17:42

Тегеран гарантирует Нью-Дели беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. Такое заявление сделал посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.





12 марта два индийских танкера успешно и безопасно миновали Ормузский пролив. Это произошло после переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Теперь же Тегеран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через пролив.





«Да, вы увидите это в будущем, через два-три часа», — приводит RT слова Фатхали.

«Перекрытие Ормузского пролива также не считали серьезным риском для США», — говорится в материале.