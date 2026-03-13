Посол Ирана Фатхали: Индия получит безопасный проход через Ормузский пролив
Тегеран гарантирует Нью-Дели беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. Такое заявление сделал посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали.
12 марта два индийских танкера успешно и безопасно миновали Ормузский пролив. Это произошло после переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Теперь же Тегеран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через пролив.
«Да, вы увидите это в будущем, через два-три часа», — приводит RT слова Фатхали.Напомним, ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали высказался против допуска внерегиональных сил в Ормузский пролив в рамках обеспечения безопасности. По его словам, боевые действия не являются региональной войной и были навязаны внешними факторами.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на телеканал CNN пишут, что США не ожидали, что Иран пойдет на перекрытие Ормузского пролива, поскольку были уверены, что это навредит исламской республике больше, чем Вашингтону.
«Перекрытие Ормузского пролива также не считали серьезным риском для США», — говорится в материале.
Тем не менее президент США пригрозил Тегерану «беспрецедентными последствиями» за минирование Ормузского пролива.