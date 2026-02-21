ТАСС: Индия запретила российским страховщикам работать с клиниками

21 февраля 2026, 16:50

Фото: istockphoto/ravald

Индия с 2026 года запретила своим коммерческим клиникам напрямую сотрудничать с российскими ассистанс-компаниями. Прямые договоры прекратили, а гарантийные письма фактически заблокировали. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).