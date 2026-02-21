ТАСС: Индия запретила российским страховщикам работать с клиниками
Индия с 2026 года запретила своим коммерческим клиникам напрямую сотрудничать с российскими ассистанс-компаниями. Прямые договоры прекратили, а гарантийные письма фактически заблокировали. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, из-за новых ограничений представители российских страховщиков больше не могут напрямую взаимодействовать с индийскими медучреждениями, что вызвало задержки в информировании застрахованных туристов и осложнило оплату лечения. При этом в ассоциации отметили, что страховые компании уже адаптировались к изменившимся условиям.
Поводом для обсуждения стала информация, появившаяся 21 февраля в ряде Telegram-каналов. Сообщалось о смерти российской туристки в Индии, а также о том, что страховщик требовал оплатить счет госпиталя самостоятельно. При этом клиника якобы отказывалась выдавать тело до погашения задолженности.
Директор филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева пояснила, что стандартная схема работы предполагает оплату услуг зарубежных клиник через ассистанс-партнеров в стране пребывания. Поэтому ни сама туристка, ни ее близкие при наличии полиса «Евроинс» не должны были оплачивать лечение.
По словам Алчеевой, ранее подобный запрет в Индии распространялся только на государственные медицинские учреждения. Однако с 2026 года индийская сторона, вероятно под «санкционным давлением», без предварительного уведомления расширила ограничения и на коммерческие клиники. Из-за этого система поддержки ошибочно выдала сотруднику рекомендацию о необходимости самооплаты.
Компания проводит внутреннюю проверку и разбирательство по инциденту, остается на связи с родственниками и подтверждает, что случай признали страховым. «Евроинс» заявляет, что все счета индийской клиники оплатят в ближайшее время, а репатриацию тела организуют за счет страховщика в соответствии с условиями полиса. Процесс уже запустили.
Алчеева подчеркнула, что на качестве медицинской помощи это не отразится. Экстренное и плановое лечение туристам продолжат оказывать. Однако российским страховщикам придется перестраивать работу и заново заключать большое количество договоров.
