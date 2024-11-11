Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Первый сенатор от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди допустила, что при президенстве в США Дональда Трампа Вашингтон может выйти из состава НАТО, так как Альянс стал финансовой и политической обузой для Штатов.
«Зеленский — отыгранная карта западных игроков. Метод политического шантажа, отработанный Зеленским на западных партнерах, больше не работает. НАТО стала финансовой и политической обузой для США. Выход Америки из НАТО может стать реальностью при достижении ряда юридических и политических соглашений», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ковитиди.
Кроме этого, она предположила, что Трамп действительно постарается поспособствовать окончанию конфликта на Украине.
Ранее профессор Хаим Брешит-Жабнер заявил, что действия США на мировой арене являются безумием.
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