Профессор Брешит-Жабнер назвал политику США безумием

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Профессор Хаим Брешит-Жабнер заявил, что действия США на мировой арене являются безумием.
Он пояснил, что США вложили огромные деньги в развитие конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. И сейчас, когда Штаты понимают, что побед ни на одном из этих направлений не будет, они пребывают в ярости.
А политолог Юрий Светов допустил, что нынешний президент США Джо Байден может снять запрет на использование британского оружия для ударов по территории РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день каких-либо конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа пока нет.
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«Посредством Израиля Запад ведёт борьбу со странами в регионе, говоря им: «Либо вы поступаете по-нашему, либо вас ждёт то же самое: мы превратим вас в сектор Газа». Действия США — полное безумие. Как известно империи, которые переживают упадок, крайне опасны», — отметил в беседе с RT Брешит-Жабнер.
А политолог Юрий Светов допустил, что нынешний президент США Джо Байден может снять запрет на использование британского оружия для ударов по территории РФ.
«Байден может пойти на этот шаг. Он озлоблен на то, что его выкинули из президентской гонки ради Харрис, поэтому может сейчас захотеть показать свою силу. У него идея фикс — войти в историю как великий президент. И он это может сделать. Так, сейчас администрация Байдена спешит до инаугурации Дональда Трампа отдать Украине $6,2 млрд и обеспечить поставку всего обещанного оружия и боеприпасов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день каких-либо конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа пока нет.
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Мелисса Тимофеева