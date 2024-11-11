«Определится будущее человечества»: Политолог спрогнозировал итог взаимодействия Путина и Трампаа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В СМИ распространилась информация о телефонном разговоре республиканца Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг это, объявив, что конкретных планов по организации звонка Трампа Путину пока нет.
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» заявил, что даже в случае действительности телефонного разговора, Владимир Путин вряд ли бы сообщил американской стороне что-то принципиально отличающееся от позиции, которую уже многократно озвучивал в своих публичных выступлениях.
По его словам, Россия по-прежнему будет настаивать на денацификации, сокращении рядов украинской армии, признании новых реалий на земле, отказе от членства Киева в НАТО и немедленном выходе ВСУ из Курской области.
Он добавил, что, вероятно, речь идет о необходимости проведения новой Ялтинской конференции, где определится будущее всего человечества.
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«Для Дональда Трампа было бы логично начать подготовку к урегулированию украинского кризиса с выяснения позиций конфликтующих сторон. Вероятно, он хочет понять условия, на которых Москва и Киев готовы вступить в переговорный процесс», — отметил эксперт.
По его словам, Россия по-прежнему будет настаивать на денацификации, сокращении рядов украинской армии, признании новых реалий на земле, отказе от членства Киева в НАТО и немедленном выходе ВСУ из Курской области.
«Судя по всему, Трамп рассматривает украинский кризис как типичный территориальный конфликт, который можно урегулировать соответствующими методами: размежеванием, созданием демилитаризованных зон, вводом миротворцев и т.д. Однако, если он внимательно послушает Президента РФ, то поймет, что залогом восстановления мира является формирование новой системы международной безопасности, учитывающей интересы коллективного Запада и глобального Юга», — сообщил политолог.
Он добавил, что, вероятно, речь идет о необходимости проведения новой Ялтинской конференции, где определится будущее всего человечества.
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Анастасия Бондарева