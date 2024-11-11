Песков раскрыл планы по контактам Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
На сегодняшний день каких-либо конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить», — сказал Песков.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.
При этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между Трампом и Путиным.
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