Экс-сенатор США Блэк назвал истинную позицию Ирана

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Американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк высказал мнение о том, что в конфликте на Ближнем Востоке Иран занимает оборонительную позицию.
«Иран предупреждал заранее про дроны — явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой. Всё не так просто: Иран лишь обороняется. У них нет военных целей в отличие от Израиля», — прокомментировал в беседе с RT Блэк.
А политический обозреватель Андрей Перла предположил, что конфликт Израиля и Ирана продолжится, однако положение первого будет слабее.
«Израиль не спас «железный купол». Израиль спасли истребители США и Англии и ПВО Иордании. То есть Израиль сам по себе сдержать эту атаку не мог. Это означает, что все попытки Израиля быть самостоятельной силой отныне будут вызывать только смех. Это не сила, а просто марионетка США», — приводит «Царьград» комментарий Перлы.
Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.
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Мелисса Тимофеева