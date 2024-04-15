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Лидеры стран G7 попросят Израиль воздержаться от эскалации после атаки Ирана

15 апреля 2024, 12:05
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.


Об этом сообщает сетевое издание Axios со ссылкой на источник. Собеседник портала отметил, что главы государств G7 обеспокоены тем, что Израиль предпримет ответные действия, которые приведут к расширению и эскалации конфликта и резкому ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, и без того не слишком благополучной.

Чтобы избежать подобного неблагоприятного развития событий, было принято решение, что все лидеры стран «семёрки» в частном порядке обратятся к руководству Израиля с просьбой не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

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#израиль
#иран
#конфликт
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Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в мировых авиаперевозках
Reuters: Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему коллапсу авиасообщения
15 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/Nimdamer

Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с отменами и задержками рейсов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Сбой авиаперевозок стал крупнейшим с 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт. Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи назвал сложившуюся ситуацию хаосом, отметив, что многие воздушные пространства были экстренно закрыты.

По его словам, ситуация будет оставаться критической на протяжении еще нескольких дней.

Напомним, Израиль подвергся масштабной атаке со стороны Ирана в ночь на 14 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией.

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#росавиация
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#рейсы
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Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль
15 апреля 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль.
По его словам, необходимо усилить санкции и изолировать Иран, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.

Президент Франции отметил, что Израиль защищается, а у истоков всей этой ситуации — атаки ХАМАС. Также он подчеркнул, что нужно избежать того, чтобы каждый раз «нарушались новые границы».

Макрон добавил, что Франция работает со всеми региональным партнёрами, но большую роль в сдерживании Ирана могут сыграть США.

В ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля пояснив, что это ответ на разрушение иранского консульства в начале месяца.

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#франция
#эммануэль макрон
#иран
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В России начали тестировать новую систему ГАС «Выборы» 2.0
15 апреля 2024, 10:26

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В стране стартовали общероссийская тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.0. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Участниками стали 77 избирательных комиссий субъектов Федерации, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября. По результатам проведения тренировки планируется принять решение о применении ГАС «Выборы 2.0» в этот день рабочем режиме», - говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Предполагается, что новая система обеспечит актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени, а также централизованный доступ к данным.

ГАС «Выборы» 2.0 создана на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности. Как утверждают разработчики, она гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы.

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#тестирование
#голосование
#подмосковье
#московская область
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Медведчук: Зеленский останется в истории как последний президент Украины
15 апреля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/JARAMA

Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский останется в истории как последний президент Украины. Он сам и пятеро его предшественников сделали всё возможное для того, чтобы у украинского народа возникло и окрепло желание вернуться в состав России.
Такое мнение высказал председатель движение «Другая Украина» Виктор Медведчук. В интервью изданию KP.RU оппозиционер отметил, что Зеленскому удалось победить на президентских выборах в образе «парня из народа», поскольку доверие людей к профессиональным политикам к тому времени было полностью утрачено. В то же время, отмечают социальные психологи, граждане страны перестали серьёзно относиться к украинской государственности именно в тот момент, когда выбрали президентом клоуна.

Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, продолжил Медведчук. Среди них, кстати, было обеспечение переговоров о мире на Донбассе. В результате конфликт выплеснулся за пределы региона, теперь в него вовлечена вся страна. Противостояние с РФ закончилось крахом. Медведчук отметил, что, согласно традиции, возрождать Украину будет Россия. Это происходит в Крыму, на Донбассе, в Новороссии, и количество новых российских регионов будет только расти, заключил политик.

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#россия
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#традиции
#страны
#зеленский
#рф
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Британия ведет переговоры с Арменией по поводу отправки мигрантов
Times: Великобритания договаривается с Арменией о размещении нелегалов
15 апреля 2024, 09:42

Фото: istockphoto/melis82

Великобритания приступила к переговорам с четырьмя странами по вопросу принятия мигрантов, высылаемых из королевства, пишет The Times.
По информации издания, британский МИД начал обсуждение с Арменией, Ботсваной, Кот-д'Ивуаром и Коста-Рикой.

Помимо этих стран, Лондон также рассматривает возможность заключения аналогичного соглашения с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в королевстве сомневаются, что государства будут заинтересованы в притоке нелегалов из Великобритании.

Отмечается, что Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались от контактов по вопросу мигрантов.

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#соглашения
#мид
#британия
#армения
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«Чемодан без ручки». Экс-глава МИД Украины — о будущем страны
15 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

ВС РФ ударами по энергетической инфраструктуре Украины превращает ее в «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, которые уже не сможет обеспечить Европа.

«Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — сказал Климкин.

ВС РФ наносят регулярно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября 2022 года. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

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#вс рф
#украина
#спецоперация
#мнение
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Боррель признал провал внешней политики Евросоюза
15 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/sinonimas

Разная реакция ЕС на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа дорого обошлась союзу, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, речь идёт об отношениях Евросоюза с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира. Он сообщил об этом на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге.

Фактически он подвёл итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.

Он подчеркнул, что разница реакции членов Евросоюза на войны на Украине и в Палестине «была широко использована российской пропагандой». Кроме этого, в случае с Украиной союз действовал решительно в связи с единством политической линии между странами ЕС.

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#евросоюз
#ес
#жозеп боррель
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Кимаковский: Потенциальные союзники ВСУ ликвидированы в Сирии
15 апреля 2024, 06:01

Фото: iStock/undefined undefined

Ввод российских войск в Сирию в 2015 году и начало специальной военной операций (СВО) позволили разгромить большую часть вооруженных сил, которые могли бы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Путилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
«Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции», – подчеркнул он.

По словам Кимаковского, с точки зрения российских властей, все оценивалось глобально. В результате они нанесли непоправимый ущерб сирийским вооруженным силам.

«Они сегодня если и могут действовать, то достаточно небольшими группами», – добавил советник главы ДНР.

Ранее сообщалось, что, по словам Кимаковского, на бывших позициях ВСУ ДНР обнаружили церковные координаты. По его мнению, украинским силам было поручено уничтожить остатки православной церкви в регионе, а «западные кураторы были привлечены по примеру того, что произошло в Сирии».

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#украина
#киев
#москва
#всу
#сво
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Следует признать победу России после 780 дней СВО – немецкие СМИ
Следует признать победу России после почти 780 дней СВО – BZ
15 апреля 2024, 05:51

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Западные страны должны признать изменение ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и возможность победы России, написал корреспондент Berliner Zeitung Томас Фасбендер.
По мнению журналиста, после почти 780 дней боев «настало время осознать реальность произошедшего». Он также отметил, что для наступления Киеву нужны сотни тысяч обученных солдат и значительные запасы техники и оружия. В этом контексте журналист подчеркнул, что заявления украинских политиков о достижении границ 1991 года, являются «иллюзорными».

«В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» – оценил перспективы завершения конфликта Фасбендер.

В заключение журналист посоветовал западным политикам изменить свою риторику и принять существующую реальность.

По мнению офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Андрусива, конфликт может закончиться по корейскому сценарию. По его словам, этот вариант развития события является наиболее реалистичным из существующих.

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На Украине высказались о перспективах завершения конфликта
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