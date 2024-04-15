Лидеры стран G7 попросят Израиль воздержаться от эскалации после атаки Ирана

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Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.
Об этом сообщает сетевое издание Axios со ссылкой на источник. Собеседник портала отметил, что главы государств G7 обеспокоены тем, что Израиль предпримет ответные действия, которые приведут к расширению и эскалации конфликта и резкому ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, и без того не слишком благополучной.
Чтобы избежать подобного неблагоприятного развития событий, было принято решение, что все лидеры стран «семёрки» в частном порядке обратятся к руководству Израиля с просьбой не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.
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