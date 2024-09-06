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Экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы «вмешательствах» последней в американские выборы связаны с попытками администрации заглушить новости о неудачах Киева на Покровском направлении и в курском приграничье.
«Важно то, что в преддверии выборов они пытаются заглушить очень плохие для Украины новости, связанные с ситуацией в районе Покровска и катастрофическим решением направить войска на Курск, чтобы те воевали ни за что, просто потратить их впустую», — прокомментировал в беседе с RT Блэк.А старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак заявил, что Запад буквально душит российские компании. Так, он отметил, что, в частности, процесс получения поручения может быть очень медлительным и тяжёлым.
«Процесс может быть быстрым, медленным. Поручение может быть выполнено, либо платёж может вернуться назад. Ещё хуже, если банк получил поручение, осуществил перевод со счёта, а принимающий банк в силу разных обстоятельств замораживает операцию. Хорошо, если просто отклоняет с возвращением средств, но он может поставить платёж на дополнительный комплаенс. Сегодня это серьёзная проблема для наших хозяйствующих субъектов», — отметил в беседе с «Царьградом» Сторчак.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не исключают, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности в использовании Москвы и представления двухсторонних отношений в жертву.
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