Экс-сенатор США Блэк объяснил обвинения Штатов во «вмешательстве» РФ в выборы

Россия и МАГАТЭ договорились о том, что специалисты агентства будут готовы оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае возникновения дополнительных рисков. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.