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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев выразил уверенность в том, что многие государства мира на самом деле разделяют позицию России о мироустройстве, однако не все осмеливаются об этом открыто говорить.
Он также отметил важность международных взаимодействий с другими странами для того, чтобы доносить им позицию России.
Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.
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«Многие государства нашу позицию разделяют, но некоторые боятся это говорить публично. Друзей у нас становится всё больше и больше, потому что наша позиция — она понятна и проста, и Владимир Владимирович несёт сейчас огромную ответственность не только за нашу страну, он возглавил сейчас формирование нового мироустройства», — приводит NEWS.ru слова Цивилева.
Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.
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Мелисса Тимофеева